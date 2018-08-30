وظائف شاغرة في عدة تخصصات بالهيئة الملكية للجبيل.. الموعد وطريقة التقديم

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” توفر وظائف تعليمية وإرشادية لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، في التخصصات التالية: (معلم لغة إنجليزية، ومعلم كيمياء، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية خاصة توحد، ومرشد طلابي).

الوظائف:

1- معلم لغة إنجليزية.

2- معلم كيمياء.

3- معلم تربية فنية.

4- معلم تربية خاصة (توحد).

5- مرشد طلابي (تخصص علم اجتماع).

6- مرشد طلابي (تخصص علم نفس).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1439/12/19هـ وينتهي بتاريخ 1439/12/23هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا