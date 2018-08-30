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«الدفاع» تعلن توفر 15 وظيفة لدى قيادة القوات البرية.. الشروط والتفاصيل

«الدفاع» تعلن توفر 15 وظيفة لدى قيادة القوات البرية.. الشروط والتفاصيل
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد 15 وظيفة شاغرة للسعوديين لدى قيادة القوات البرية الملكية السعودية بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالخرج والسليل على بند التشغيل والصيانة نظام التعاقد.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الوظائف المتاحة بمسمى (فني ميكانيكي سيارات بنزين، وفني ميكانيكي عربات ديزل، وفني كهربائي سيارات بنزين، وفني كهربائي عربات ديزل، وفني تركيب شبكات هاتف، وفني صيانة أعطال الكوابل، وفني كهربائي ضغط عالٍ، وفني كهربائي محطات، وفني ميكانيكي أنظمة مكافحة الحريق، وفني كهربائي عام، وفني ميكانيكي تكييف مركزي، وفني ميكانيكي تبريد وتكييف، وفني إلكترونيات أجهزة تحكم)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – فني ميكانيكي سيارات بنزين.
2 – فني ميكانيكي عربات ديزل.
3 – فني كهربائي سيارات بنزين.
4 – فني كهربائي عربات ديزل.
5 – فني تركيب شبكات هاتف.
6 – فني صيانة أعطال الكوابل.
7 – فني كهربائي ضغط عالٍ.
8 – فني كهربائي محطات.
9 – فني ميكانيكي أنظمة مكافحة الحريق.
10 – فني كهربائي عام.
11 – فني ميكانيكي تكييف مركزي.
12 – فني ميكانيكي تبريد وتكييف.
13 – فني إلكترونيات أجهزة تحكم.

ولفتت الدفاع إلى أن شروط الوظائف موضحة عبر الرابط التالي (هنا)، كما يمنح المرشح على إحدى الوظائف زيادة في الأجر (25%) لقاء العمل (8) ساعات يومياً و(6) أيام في الأسبوع.

موعد وطريقة التقديم:

يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل، بتاريخ 1439/12/22هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1439/12/26هـ، على أن ترسل السيرة الذاتية على الفاكس رقم التالي 0115474522 تحويلة (150) من ورقة واحدة يُوضح بها الوظيفة المراد التقديم عليها والاسم الرباعي ورقم الهوية والمؤهل والتقدير والخبرات المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية.

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