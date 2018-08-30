أكاديمي يقتل زوجته ويصطحب جثتها في «حقيبة سفر» إلى الجامعة

تواصل – وكالات:

داهمت الشرطة الكورية مكتب أستاذ أكاديمي يدرس في جامعة هونج كونج، عقب اختفاء زوجته فجأةً؛ إذ اكتشف المحققون أنه قتلها وعثروا على جثتها “محشورة” داخل حقيبة سفر في مكتبه الخاص.

وكانت الزوجة قد اختفت بتاريخ 20 أغسطس، وادعى زوجها في بلاغ للشرطة أنها لم تعد إلى المنزل بعد أن انتظرها طويلاً، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفُتحت القضية بعد إبلاغ الأكاديمي للشرطة عن اختفاء زوجته المفاجئ بتاريخ 20 أغسطس؛ إذ ادعى أنها لم تعد إلى المنزل في آخر النهار، بعدما انتظرها طويلاً.

وشك المحققون بشأن تورط الزوج في الحادث؛ ما جعلهم يتوجهون إلى الجامعة ليعثروا حينها على الحقيبة داخل تابوت خشبي.

وعُثر على جثة الزوجة شبه عارية، ويلتف حول عنقها سلك كهربائي. وذكر المحققون أن الرائحة الكريهة انتشرت من داخل الحقيبة؛ الأمر الذي سهل عملية العثور عليها.