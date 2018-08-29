شركات التأمين: هذه حقيقة رسوم إدراج سائقين إضافيين بوثيقة المركبات

تواصل – الرياض:

نفت شركات التأمین الأنباء المتداولة، بشأن تحصیلھا رسوماً مقابل إدراج سائق أو سائقین إضافیین إلى وثیقة تأمین المركبات.

وقال متحدث شركات التأمین عادل العیسى إن الأمر لیس وضع رسوم أو رفعاً لأسعار التأمین عند إدراج سائق إضافي إلى وثیقة التأمین، إنما درجت الشركات على إخضاع أي سائق إضافي يُدرج في وثیقة التأمین لتقییم جديد؛ بالتالي تسعیر جديد للوثیقة وفقاً للسجل التأمیني للسائق المضاف.

وأضاف العیسى “أن عملیة إخضاع السائقین الإضافیین الذين يدرجون في وثیقة التأمین لعملیة تقییم مخاطر بھدف معرفة مدى استحقاقھم الخصومات بناء على سجلھم التأمیني؛ تأتي استناداً إلى التعامیم الصادرة من مؤسسة النقد العربي “ساما”.

وتابع متحدث شركات التأمین، بحسب صحيفة “الوطن”، أنه بإمكان أي مشترك الاطلاع على استحقاقه الخصومات عبر الموقع الإلكتروني لشركة “نجم لخدمات التأمین”، مجدداً نفیه عدم وجود أي رسوم على إدراج سائق أو سائقین إضافیین في وثیقة التأمین.