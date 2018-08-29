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كويتي يتوه بالمياه الإقليمية و«حرس الحدود السعودي» يُسلمه لبلاده

كويتي يتوه بالمياه الإقليمية و«حرس الحدود السعودي» يُسلمه لبلاده
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تواصل – الرياض:

سلّم حرس الحدود السعودي مواطناً كويتياً إلى خفر السواحل الكويتية، بعد أن خرج من المياه الإقليمية عن طريق الخطأ وتاه، وتبيّن أنه بحالة صحية جيدة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان أنه: “يوم الثلاثاء الموافق 28/ 8/ 2018، ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لخفر السواحل يفيد عن فقدان مواطن في البحر إثر تعطل دراجته المائية (جت سكي)”.

ووفق صحيفة “الرأي” الكويتية، اليوم: “تؤكد الإدارة أن دوريات خفر السواحل استنفرت على الفور، وقامت بمسح المنطقة وتفقّد الشريط الحدودي؛ وبناءً عليه تم تحديد موقع المواطن المفقود الذي اتضح أنه خارج المياه الإقليمية وداخل حدود المملكة العربية السعودية”.

وأضاف البيان: “تم التواصل مع حرس الحدود بالمملكة، الذي بدوره أرسل إحدى دورياته، وتم العثور عليه، وبالكشف الطبي اتضح أنه في حالة صحية جيدة”.

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