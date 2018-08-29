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أوهمتهم بعلاقتها بالأسرة المالكة السعودية.. «محتالة أمريكية» تخدع المستثمرين

أوهمتهم بعلاقتها بالأسرة المالكة السعودية.. «محتالة أمريكية» تخدع المستثمرين
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تواصل – متابعات:

ألقت السلطات الأمنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على مسنة أمريكية (68 عاماً) بتهمة الاحتيال على مستثمرين بمبلغ مليون و300 ألف دولار؛ عقب خداعهم بعلاقاتها بأفراد من الأسرة المالكة السعودية وزعمها تمثيل عدة بنوك دولية.

وأشارت صحيفة “ديترويت فري بريس”، إلى أن المحتالة “غيل حسن السيد”، تمكنت من خداع المستثمرين بمزاعمَ كاذبةٍ حسب تقارير وزارة العدل الأمريكية، التي كشفت أنها أنفقت الأموال في شراء سلع فاخرة وجراحات تجميل وعلى أسرتها.

وقالت: إن المحتالة تواجه عقوبة لمدة تصل إلى 20 عاماً عن ثماني تهم خطيرة، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليها في شهر يناير المقبل.

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