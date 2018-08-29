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«البيئة» تستعد لتنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف

«البيئة» تستعد لتنفيذ قرار إيقاف زراعة الأعلاف
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تواصل- واس:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة, أنه تم تسجيل 21426 مزرعة في برنامج “سجل” من بداية إطلاقه في تاريخ 2/6 / 1439 هـ حتى الآن، مبينة أن المزارع المسجلة تمثل نسبة 73% من عدد محاور الأعلاف في مناطق الرف الرسوبي، في حين بلغ عدد المزارع المؤهلة للاستمرار في زراعة الأعلاف حتى الآن 9616 مزرعة.

وتواصل الوزارة استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر من العام المقبل 1440هـ، والعمل على توفير البدائل الأخرى للمربين من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ من تاريخ 1/ 1 / 1440 هـ إصدار الرخص الزراعية للمزارعين، وفق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وسيتمكن المزارعون الذين سجلوا في برنامج “سجل” من إصدار رخصهم مباشرة بشكل إلكتروني بدون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وذلك عبر الدخول لموقع الوزارة واستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

وشدّدت الوزارة على أنه لن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار في 25 /2/ 1440 هـ، مؤكدة أنها ستقوم بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز برصد وضبط المخالفات آلياً عبر الصور الفضائية اعتباراً من تاريخ بداية تنفيذ القرار.

وأفادت أن المساحة الإجمالية لزراعة الأعلاف وقت صدور القرار بلغت 640.011 هكتاراً وبلغ استهلاكها من المياه حوالي 17 مليار متر مكعب، متوقعة أن ينخفض استهلاك المياه لزراعة الأعلاف إلى حدود 8 مليارات متر مكعب من المياه، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بشكل مباشر مع مصانع الأعلاف المتكاملة، ومع المستثمرين لاستيراد الأعلاف من الخارج، لضمان توفر الكميات الكافية منها لمربي الماشية.

 

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