«قياس» ينهي تجهيز مقرات جديدة في ظهران الجنوب والحناكية وطريف

تواصل – واس:

أنهى المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، تجهيز ثلاثة مقرات جديدة في كل من ظهران الجنوب والحناكية وطريف، ليبلغ عدد المقرات التي تُجرى فيها اختبارات المركز حتى الآن 80 مقرًّا للرجال والنساء موزعة على جميع مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات في المركز إبراهيم الرشيد، أن خدمة المستفيدين تعد أهم أهداف المركز الاستراتيجية التي يُعمل عليها في توفير مقرات دائمة لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، مبيناً أنه سوف يُطبق أول اختبار في مقر اختبارات ظهران الجنوب الاثنين 24 / 9 / 2018م، كما سوف يُطبق أول اختبار في مقري الحناكية وطريف الاثنين 15 / 10 / 2018م.

وأكد الرشيد أن مراكز الاختبارات المحوسبة التي تقدَّم عبر الحاسب الآلي تتميز بتلبية رغبات المختبرين، من حيث إتاحة اختيار موعد الاختبار طيلة العام، والعدالة في بيئة وظروف الاختبار بتطبيق المعايير نفسها في جميع المقرات من التجهيزات والمواصفات والإجراءات، وتوفير مقرات الاختبارات بتوزيع جغرافي مناسب على جميع مناطق المملكة، وتقديم أسئلة مرئية ومسموعة بجودة عالية، وتطوير إجراءات التحقق من الهوية سريعاً وبضمان أكثر، وأخذ البصمة الكفية وصورة المختبر والتوقيع إلكترونياً.