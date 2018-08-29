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وفاة عامل في حريق مصنع للحديد بمحافظة رابغ (صور)

وفاة عامل في حريق مصنع للحديد بمحافظة رابغ (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: إن مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة تلقى، قبل ظهر اليوم، بلاغاً عن اندلاع حريق بمصنع للحديد بالمنطقة الصناعية بمحافظة رابغ.

وأضاف: على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع مدعومة بفرق وآليات إسناد لمنطقة الحريق، وعند وصول الفرق كانت ألسنة اللهب تغطيها سحب كثيفة من الدخان تتصاعد من داخل المصنع، لتبدأ أعمال فرق الإنقاذ في إخلاء المناطق المحيطة بمنطقة الاحتراق من كافة المتواجدين بها؛ حفاظاً على سلامتهم.

كما صاحب ذلك عمل طوق أمني من قِبل الدوريات الأمنية لعدم الدخول للمناطق الأكثر خطورة، ومزامنة مع أعمال الإنقاذ شرعت فرق الإطفاء في تطويق الحادث من ثلاث جهات؛ سعياً منها نحو محاصرة الحريق الذي اندلع في خزان لوقود الزيت الخام وامتد إلى منطقتين مجاورتين إحداهما مستودع يحتوي على أسطوانات لغاز الأكسجين المضغوط والموقع الثاني بركسات تُستخدم لسكن العمال.

وتمكنت الفرق من إخلاء منطقة الحريق وإخماد اللهب في كافة نطاق الاحتراق ومنعه من الامتداد للمواقع المحاذية للحريق، وأثناء عمليات التفتيش من قِبل فرق الإنقاذ تم العثور على شخص متوفًى نتيجة الاحتراق داخل بركس معد سكن للعمال تم إخراجه عن طريق فرق الإنقاذ ونقله من قِبل الجهات المختصة إلى المستشفى.

وعن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق شرعت فرق التحقيق بمشاركة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة رابغ وكذلك بعض الجهات المعنية بالتحقيق، ولا يزال التحقيق جارياً من قِبل الجهات المعنية بعد تسليم الحادث لجهة الاختصاص.

 

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