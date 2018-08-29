الإطاحة بعصابة من 5 نيجيريين تخصصت في سرقة الحجاج

تواصل – الرياض:

كشفت شرطة العاصمة المقدسة عن الإطاحة بعصابة مكونة من 5 نيجيريين تخصصت في سلب وسرقة الحجاج في المنطقة المركزية.

وتحركت فرق البحث والتحري الجنائي بمركز شرطة أجياد بعد ورود عدد من البلاغات من رجال ونساء عن فقدان أجهزة جوال ومَحافظ بداخلها مبالغ مالية.

وبعد أخذ أوصاف الجناة وإجراء عمليات البحث والتحري تم ضبط 3 نيجيريين من مخالفي نظام الإقامة وهم يقومون بالسلب والسرقة بالمنطقة المركزية للحرم والساحات المحيطة به.

وخلال التحقيق معهم اعترفوا بارتكاب جرائم السرقة، ودلوا على موقع اثنين آخرين يشتركان معهما في عمليات السرقة، وبمتابعتهما تم التعرف على الوكر الذي يقيمان فيه بحي الهنداوية، وتم القبض عليهما بعد مقاومة.

وعثرت فرق البحث بحوزتهم على أكثر من 7900 ريال، وعملات أجنبية مختلفة، وعدد من الجوالات وأشياء أخرى تخص الضحايا، وعليه تم إعداد محضر ضبط، وتوقيف المتهمين بمركز شرطة أجياد، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.