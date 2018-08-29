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«العيسى» و«السواحة» يبحثان خارطة التحول الرقمي بالتعليم

«العيسى» و«السواحة» يبحثان خارطة التحول الرقمي بالتعليم
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تواصل – الرياض:

استعرض وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في لقاء اليوم (الخميس) خارطة الطريق للتحول الرقمي في قطاع التعليم، ومناقشة الجوانب المشتركة بين الجهتين.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ حضر اللقاء نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، والمشرف على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور محمد الحارثي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير الدكتور يوسف أحمد العوهلي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، ومن جانب وزارة الاتصالات نائب الوزير المهندس هيثم عبدالرحمن العوهلي، والمشرف العام على وحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقت.

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