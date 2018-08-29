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هيئة الاتصالات تصنف مقدمي الخدمات وفق اهتمامها بعملائها

هيئة الاتصالات تصنف مقدمي الخدمات وفق اهتمامها بعملائها
مبنى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
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تواصل – واس:

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة للربع الثاني من عام 2018م، حيث يعرض المؤشر بيانات الشكاوى التي تم تصعيدها للهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

وحسب التصنيف، فقد تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ” زين” قائمة الأكثر شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية بزيادة قدرت بـ 10% عن الربع الأول 2018م، كما جاءت “زين ” في صدارة القائمة للشركات الأكثر شكاوى في خدمات الإنترنت المتنقل.

وعلى صعيد خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية، فقد تصدرت شركة الاتصالات السعودية القائمة بارتفاع قدره 16% عن الربع الأول من العام الحالي، بينما حلت شركة اتحاد عذيب للاتصالات “جو ” في مقدمة ترتيب الشركات في خدمة الإنترنت الثابت من حيث عدد الشكاوى لكل مئة ألف اشتراك وبانخفاض قدره 3% عن الربع الأول من هذا العام.

وأشار المؤشر إلى انخفاض في إجمالي الشكاوى المصعدة للهيئة بنسبة تقدر بـ 9% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م، إضافة إلى تصدر خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الثابتة الصوتية إجمالي عدد الشكاوى لكل 100.000 اشتراك.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المشتركين ضد مقدمي الخدمة منذ الربع الأول 2017م، بهدف تقديم معلومات للمشتركين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المشترك من اختيار مقدم الخدمة المناسب، وتعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتطوير الخدمات، والاهتمام بشكاوى عملائهم.

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