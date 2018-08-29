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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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«الكهرباء»: تقسيط مديونيات ما قبل يوليو ابتداء من أكتوبر

«الكهرباء»: تقسيط مديونيات ما قبل يوليو ابتداء من أكتوبر
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تواصل – الرياض:

تبدأ الشركة السعودية للكهرباء، في شهر أكتوبر 2018 تقسيط المستحقات المتراكمة على المشتركين السكنيين خلال المدة السابقة لشهر يوليو – إن وجدت – وذلك على دفعات توزع بالتساوي على الأشهر الستة المقبلة.

وبينت “السعودية للكهرباء” أن تقسيط المستحقات المتراكمة على المشتركين السكنيين ابتداءً من شهر أكتوبر ولمدة ستة أشهر، يأتي تنفيذاً لتوجيهات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتيسير السداد على المشتركين.

يُذكر أن قرار تقسيط المستحقات المتراكمة على المشتركين السكنيين يأتي استكمالا لجهود “السعودية للكهرباء” بإتاحة خيارات سداد ميسرة للمشتركين، بعد أن نفذت الشركة برنامج “تيسير” للتسهيل على المشتركين الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ریال من خلال سداد قيمة ثابتة للفاتورة، بناءً على متوسط قيمة استهلاك الـ12 شهراً السابقة على شهر يوليو 2018م، وينتهي العمل بالبرنامج في نهاية هذا العام؛ ليتم إجراء التصفية المالية بين الشركة والمشترك له أو عليه، حسب “عكاظ”.

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