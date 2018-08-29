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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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تعرَّف على الخدمات المجانية التي يقدمها موقع «تسعة أعشار» (إنفوجراف)

تعرَّف على الخدمات المجانية التي يقدمها موقع «تسعة أعشار» (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الخدمات المجانية التي يقدمها برنامج “تسعة أعشار” الذي أطلقه الصندوق لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وقال الحساب الرسمي لـ”هدف” على “تويتر” (إن “تسعة أعشار” هو باقة من الخدمات المجانية تساعد رواد الأعمال، المستقلين، أصحاب المشاريع الصغيرة والموردين في السوق السعودية).

واستعرض “هدف” عبر انفوجرافيك، الخدمات الثمانية التي يقدمها موقع تسعة أعشار والتي جاءت كالآتي:

(رحلة رواد الأعمال، الحلول المالية، تطبيقاتي، مسرعة الأعمال الناشئة، منصة فرصة، منصة تجار، منصة بحر، الوصول إلى المعلومات).

المعلومات الكاملةمن هنا

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