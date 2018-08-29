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يباع بـ2200 ريال.. تعرف على مواصفات ومميزات وان بلس 6 باللون الأحمر

يباع بـ2200 ريال.. تعرف على مواصفات ومميزات وان بلس 6 باللون الأحمر
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة ONEPLUS عن طرح هاتفها الذكي “وان بلس 6 باللون الأحمر اللامع”، والذي سبق وأن أعلنت في مايو الماضي 2018 اعتزامها طرحه في الأسواق.

وهاتف وان بلس 6 ذو اللون الأحمر الجذاب، يأتي بتصميم جديد، كما يأتي مزوداً بأقوى معالجات كوالكوم مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة حتى 8 جيجابايت، ويتوفر بسعر 579 دولاراً أمريكياً للإصدار بمساحة تخزينية سعتها 128 جيجابايت، في الهند وأوروبا إلى جانب أسواق أخرى.

ويتوفر الآن وان بلس 6 في المملكة من خلال متجر سوق دوت كوم وكيل الشركة، وذلك بسعر 2200 ريال سعودي للإصدار بمساحة تخزينية 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي RAM سعتها 6 جيجابايت، وبسعر 2400 ريال للإصدار بمساحة تخزينية 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت.

وكانت شركة ONEPLUS قد وفرت الهاتف باللون الأبيض واللون الأسود المطفي واللون الأسود اللامع عند إطلاقه في مايو الماضي 2018، وقالت الشركة الصينية التي اشتهرت بإنتاج هواتف عالية المواصفات بأسعار منافسة مقارنة بالشركات الأخرى مثل سامسونج وهواوي أنها باعت 22 مليون هاتف ONEPLUS 6 خلال شهر واحد.

ووعدت ONEPLUS بتوفير كمية أكبر من سماعتها الذكية BULLETS WIRELESS التي تدعم مساعد جوجل الصوتي والتي كشفت عنها مع وان بلس 6، وذلك بالتزامن مع إطلاق وان بلس 6 باللون الأحمر في 10 يوليو الجاري 2018.

مواصفات وان بلس 6 باللون الأحمر :

– الشاشة: 6.28 بوصة بدقة +FHD

– الكاميرا الخلفية: 16 + 20 ميجابكسل

– الكاميرا الأمامية: 16 ميجابكسل

– المعالج:كوالكوم SNAPDRAGON 845

– ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت

– المساحة التخزينية: 128 جيجابايت

– دعم بطاقات الذاكرة الخارجية: لا يدعم

– البطارية: 3300 ميللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع

– مقاومة الماء: يدعم

– الشحن اللاسلكي: لا يدعم

– السعر: يبدأ من 579 دولاراً أمريكياً

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