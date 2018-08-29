طبيب يوضح حقيقة العلاقة بين السكر والخلايا السرطانية

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تواصل – فريق التحرير:

فند الدكتور علاء الرحيلي المهتم بالتوعية والتثقيف الصحي، “خرافة شائعة” حول الخلايا السرطانية، وعلاقة السكر بنموها”.

وقال الرحيلي على “تويتر”:  “من الخرافات الشائعة أن السكر يجعل الخلايا السرطانية تنمو أسرع، جميع الخلايا بما فيها الخلايا السرطانية تعتمد على السكر للطاقة، ولكن إعطاء سكر أكثر للخلايا السرطانية لا يجعلها تنمو أسرع وحرمانها من السكر لا يجعلها تنمو أبطأ”.

وأضاف قائلا: “ومع ذلك استهلاك كمية كبيرة من السكر يمكن يسبب زيادة الوزن ومن ثم يزيد خطر الإصابة بالسمنة والسكري التي قد تزيد خطر السرطان، ويوجد بعض الأدلة العلمية أن زيادة استهلاك السكر قد يزيد خطر بعض السرطانات المحددة مثل سرطان المريء”.

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