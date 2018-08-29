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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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سفير خادم الحرمين لدى أستراليا يقدم أوراق اعتماده

سفير خادم الحرمين لدى أستراليا يقدم أوراق اعتماده
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تواصل – واس:

قدم السفير مساعد بن إبراهيم السليم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا إلى فخامة حاكم عام أستراليا بيتر كوسغروف، وذلك في مراسم خاصة أجريت أمس الأربعاء بمقر قصر الحاكم العام في العاصمة كانبيرا.

ونقل السفير السليم لفخامة الحاكم العام تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية، وللشعب الأسترالي المزيد من التقدم والازدهار، معرباً عن اعتزازه بمستوى العلاقات بين المملكة العربية السعودية وأستراليا وتطلعاته إلى تطويرها لأعلى المستويات في المجالات كافة.

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