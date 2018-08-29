تعيين «عمرو باناجه» رئيساً تنفيذيًّا لهيئة الترفيه

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عيّن مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ عمرو بن أحمد باناجه رئيساً تنفيذياً للهيئة، خلفاً للمهندس فيصل بافرط، الذي سيستمر في منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة.

باناجه القادم من العمل في القطاع الخاص، كان آخر منصب يشغله هو نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والمسؤولية المجتمعية في مجموعة سدكو القابضة، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة “ترفيه” التابعة للمجموعة.

انضم الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة إلى مجموعة سدكو القابضة في العام 2011، قادماً من سدكو للتطوير حيث عمل في منصب نائب الرئيس للتسويق والاتصال. وقبل انضمامه إلى “سدكو” دخل في شراكة مع مجموعة “الفن السابع” وهي مقدم خدمات عقارية تتخذ من نيويورك مقراً لها، وذلك لفتح مركز عمليات الشرق الأوسط للشركة في مدينة دبي، إضافة إلى قيادته بنجاح عدداً من المشروعات.

ويتمتع باناجه بسجل في العديد من المجالات، بما في ذلك العقارات، والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية، مع خبرات سابقة من العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت مناصب في شركة سما دبي، والبنك الأهلي التجاري (قسم خدمات المستثمرين)، وشركة يونيليفر، وشركة جيليت.

باناجه حاصل على بكالوريوس من كلية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخصص في الاقتصاد مع تخصص فرعي في الرياضيات.