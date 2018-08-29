بالأسماء.. مقتل قيادات حوثية بجبهة مران في صعدة

تواصل – وكالات:

لقي عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران مصرعهم بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة مران جنوبي غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر مصدر ميداني -وفقا لسكاي نيوز – أن القيادي في الميليشيا “صلاح محمد جعدار”، لقي مصرعه ومعه المشرف في الميليشيا “صلاح محمد علي بداش”، في مواجهات ضارية مع جنود اللواء الثالث عروبة في منطقة مران.

وأكد المصدر مصرع القيادي الحوثي “أحمد يحيى النعماني”، في مواجهات مماثلة دارت في المنطقة ذاتها.

ولفت إلى أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي قصفت، تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهات الظاهر وحيدان.

وأكد المصدر أن القصف أسفر عن مصرع عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها.