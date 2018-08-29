تصاعد مهول للأمراض الجنسية في أمريكا

تواصل – وكالات:

ارتفع عدد المصابين بأمراض منقولة جنسياً في الولايات المتحدة بصورة مقلقة بعدما تجاوز 2.3 حالة جديدة في العام الماضي، بحسب أرقام حديثة أعلنها المركز الأمريكي لمراقبة الأمراض والوقاية منها.

وكشفت الأرقام أن العدد الذي جرى تسجيله في 2017 يفوق رقم الإصابات القياسي في 2016 حين سجلت الولايات المتحدة 200 ألف إصابة جديدة.

وذكرت “سكاي نيوز” على موقعها الإلكتروني، أن عددا من الفيروسات التي يصاب بها الأميركيون من جراء ممارسات جنسية غير آمنة قابلة للعلاج بمضادات حيوية لكن عدم الانتباه إليها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل العقم.

ونبهت الأرقام إلى أن حالات الإصابة بمرض الزهري (السفيليس) زادت بعشرة في المئة بينما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس السيلان 18 في المئة.

ويقول رئيس قسم الأمراض المنقولة جنسيا في المركز الأمريكي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، جيل بولان: إن الإحصاءات الأخيرة تبعث على القلق الشديد على اعتبار أن وتيرة الإصابة تسير في منحى تصاعدي منذ خمس سنوات.

وأضاف المسؤول الطبي أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة لم ترصد ارتفاعا من هذا القبيل في أمراض الجنس منذ ما يقارب عقدين من الزمن. ويعزو مسؤول في المركز الصحي الأميركي هذا الارتفاع إلى ضعف التمويل الاتحادي لجهود تطويق هذه الأمراض المنقولة جنسيا.

وكان تقرير سابق للمركز الأميركي قد كشف أن عدداً من الأمهات يصبن بالعدوى المنقولة جنسيا ثم ينقلن الإصابة إلى الأجنة وهو أمر يعقد مهمة العلاج كما أن عدداً من المصابين يتأخرون في كشف العدوى التي انتقلت إليهم.