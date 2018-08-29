مصادر: إيران تمول حملة إعلامية ضد المملكة تنطلق من لبنان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

عتق رقبة المعلم «سويد العصيمي» بعد جمع 55 مليون ريال

عتق رقبة المعلم «سويد العصيمي» بعد جمع 55 مليون ريال

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

مصادر: إيران تمول حملة إعلامية ضد المملكة تنطلق من لبنان

مصادر: إيران تمول حملة إعلامية ضد المملكة تنطلق من لبنان
0

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة في بيروت أن إيران رصدت ميزانية خاصة لتمويل حملة إعلامية ضد السعودية، عبر وسائل إعلام لبنانية ومراسلين في لبنان لوسائل إعلام عربية وغربية.

ووفقاً لـ«عكاظ» فقد تم تشكيل لجنة متابعة للإشراف على هذه الحملة يقودها إعلامي كان يعمل في إحدى الفضائيات العربية الكبرى، وهو على تواصل مع عزمي بشارة بهدف التنسيق الإعلامي.

وفي لندن، توصلت «رويترز» إلى أن عملية دعاية إيرانية تستهدف مستخدمي الإنترنت في أنحاء العالم هي أكبر مما كان متوقعاً، إذ تضم شبكة متشعبة من المواقع الإلكترونية المجهولة المصدر، وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بـ11 لغة.

وحدد تحليل أجرته رويترز 10 مواقع وعشرات الحسابات على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» و«يوتيوب». واتضح أن شبكة المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي الجديدة التي يطلق عليها «الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكترونية» هي جزء من الحملة نفسها.

ويبث «الاتحاد العالمي» محتوى من وسائل إعلام إيرانية رسمية ومنابر متحالفة مع حكومة طهران، عبر الإنترنت. وكثيراً ما يخفي المصدر الرئيسي للمعلومات، مثل قناة برس التلفزيونية الإيرانية، ووكالة فارس الإيرانية للأنباء، وقناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بـ11 لغة.. الكشف عن شبكة عالمية تستخدمها إيران لترويج الأكاذيب

بـ11 لغة.. الكشف عن شبكة عالمية تستخدمها إيران لترويج الأكاذيب

مع تزايد التوتر مع الغرب.. طهران تعلن اعتقال عشرات الجواسيس

مع تزايد التوتر مع الغرب.. طهران تعلن اعتقال عشرات الجواسيس

المملكة تدعم حضرموت اليمنية بـ30 عربة شرطة متطورة (صور)

المملكة تدعم حضرموت اليمنية بـ30 عربة شرطة متطورة (صور)

«كاتب»: المواطنون باتوا أكثر قدرة على حماية الأسوار السيبرانية للمملكة

«كاتب»: المواطنون باتوا أكثر قدرة على حماية الأسوار السيبرانية للمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد
للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>