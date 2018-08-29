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العدل: 923 قراراً جنائياً خلال عام.. وتصديق 366

العدل: 923 قراراً جنائياً خلال عام.. وتصديق 366
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة أن إجمالي عدد القرارات الصادرة في القضايا الجنائية خلال عام 1438 بلغ 923 قراراً، وعدد القرارات التي صدق عليها 366 قراراً، بينما بلغ عدد قرارات تسجيل ملاحظة 354 قراراً، فيما كانت قرارات النقض 203 قرارات.

ووفقاً لتقرير إحصائي حديث لوزارة العدل فأن «عدد القضايا الجنائية الخاصة بغسل الأموال خلال العام الماضي بلغ 36 قضية، تم التصديق على 19 قضية منها، بينما سجلت ملاحظات على 9 قضايا، وتم نقض 8 قضايا، وبلغ عدد المواطنين المتورطين 4، وكان العدد الأكثر للمقيمين حيث بلغ عددهم 18 مقيماً».

وأضاف التقرير أن «عدد القضايا الأمنية التي صدرت بها قرارات جنائية العام الماضي 41 قضية، منها 19 قضية تم التصديق عليها، بينما سجلت ملاحظات على 15 قضية، وتم نقض 7 قضايا، بينما بلغ مجمل القضايا المتعلقة بالمخدرات 296 قضية، تم التصديق على 117 قضية منها، وسجلت ملاحظات على 72 قضية، وتم نقض 107 قضايا».

وأوضح التقرير أن «عدد قضايا الضرب بلغ 11 قضية، تم تصديق على 5 منها وقضية واحدة سجلت عليها ملاحظة، وتم نقض 4 منها، وبلغ عدد قضايا السب والقذف 4 تم التصديق على 3 منها، وسجلت ملاحظات على قضية واحدة»، حسب “الوطن”.

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