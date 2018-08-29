احتالت باسم السعوديين.. السجن 160 عامًا بانتظار أمريكية

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تواصل – متابعات:

بعد نحو عامين من الأكاذيب، والمظاهر الخداعة، افتضح أمر الأمريكية غايل حسن آل سعيد (68 عاماً)؛ بعدما أدانتها هيئة مُحلفين كبرى في ديترويت بثماني تهم تتعلق بالاحتيال والكذب.

وظلت غايل تخدع الآخرين بأنها مسؤولة مصرفية كبيرة على صلة وثيقة بالعائلة المالكة السعودية، بحسب وثائق المحكمة. وبناء على ذلك حازت على ثقة أمريكيين حولوا لها مبالغ ضخمة لاستثمارها، وفق “عكاظ”.

وذهبت للندن حيث استأجرت شقة بـ16 ألف دولار في الشهر. واشترت منزلا في كاليفورنيا بـ4 ملايين دولار. ولم تبخل على نفسها بعدد من جراحات التجميل!.

وتواجه آل سعيد احتمال الحكم عليها بالسجن 20 عاماً لكل من الاتهامات الثمانية التي أدينت بها.  ومن المقرر أن ينطق القاضي بحكمه عليها في 8 يناير 2019.

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