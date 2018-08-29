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جمرك الدرة يُحبط تهريب 72 ألف حبة كبتاجون داخل مشروبات غازية

جمرك الدرة يُحبط تهريب 72 ألف حبة كبتاجون داخل مشروبات غازية
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تواصل – فريق التحرير:

تمكّن رجال جمرك الدرّة بالحدود الشمالية الغربية من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 72,500 حبة، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الدرة محمد قيسي أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على المركبة, عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 72,500 حبة, كانت مُخبأة بطريقة سرية، داخل 29 زجاجة مشروبات غازية ووضعها داخل خزان الوقود الخاص بالمركبة بعد تغليفها بأكياس بلاستيكية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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