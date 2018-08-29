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بالفيديو.. أول محارب آلي قيد التجربة في روسيا

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تواصل – وكالات:

صممت شركة روسية درعاً متطوراً يسمح لصاحبه بحمل أوزان ثقيلة، والجري بسرعة أكبر، وأداء مهامه القتالية بكفاءة أعلى.

ويسمح النموذج الذي صممته شركة “تي إس ني توتشماش” والذي لايزال قيد التجربة، للجنود المشاة بإطلاق النار باستخدام يد ميكانيكية واحدة بدقة عالية.

وقدم النموذج في المعرض العسكري والتقني الدولي 2018 أمخيراً في العاصمة الروسية موسكو.

يذكر بأن تصميم الهيكل الخارجي مصنوع من معدن التيتانيوم الذي يتسم بقوته وقدرته على التحمل، بينما تحمي طبقة من الدروع الواقية للجسم مرتيدها من الرصاص والشظايا.

ويتناسب الهيكل الخارجي بشكل مميز مع الخصر، مما يسمح لتحمل وزن حقيبة الظهر المدمجة، والتي تستوعب وزناً يصل إلى 50 كيلوغراماً، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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