إن كنت من مستخدمي «واتساب».. عليك القيام بتلك الخطوات سريعًا

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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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تواصل – متابعات:

سيقوم تطبيق واتس آب قريباً بحذف جميع بيانات المحادثات القديمة بما في ذلك الرسائل القديمة والصور ومقاطع الفيديو من النسخ الاحتياطية إلا إذا كانت محمية بشكل صحيح، وذلك كجزء من اتفاق بين غوغل وواتس آب.

ويعني ذلك أن أي نسخ احتياطية من واتس آب لم يتم تحديثها منذ أكثر من عام ستتم إزالتها تلقائياً من التخزين، وسوف يدخل هذا التحديث حيز التنفيذ في 12 نوفمبر المقبل، ويجب إجراء عملية نسخ احتياطي يدوياً قبل هذا التاريخ لضمان وجود نسخة احتياطية مُحدثة.

خطوات أخذ نسخة احتياطية يدوياً من محادثات واتس آب:

1- تأكد من إتاحة تطبيق غوغل درايف على هاتفك

2- افتح تطبيق واتس آب، ثم القائمة، ثم إعدادات، واختر المحادثات

3- اضغط على خيار النسخ الاحتياطي للمحادثات Chat backup.

4- اضغط على زر نسخ احتياطي backup وسيجرى عمل نسخة احتياطية إلى غوغل درايف.

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