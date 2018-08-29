ما الطعام الذي يحتاجه جسمك فترة تناول «المضاد الحيوي»؟

البروبيوتك.

تأتي الأطعمة التي تحتوي على البكتريا الصديقة (البروبيوتك) على رأس قائمة الطعام التي عليك الاهتمام بها في هذه المرحلة، لأن المضاد الحيوي يقتل كلاً من البكتريا الضارة والصديقة الموجودة في الجسم، ما يُضعف المناعة، لذلك عليك تعزيز البكتريا الصديقة بأكل المزيد منها.

ويعتبر اللبن (الزبادي) والرايب من أفضل مصادر البروبيوتك، وشوربة الميزو، والأرضي شوكي (الخرشوف).

فيتامين “ك”.