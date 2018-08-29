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ما الطعام الذي يحتاجه جسمك فترة تناول «المضاد الحيوي»؟

ما الطعام الذي يحتاجه جسمك فترة تناول «المضاد الحيوي»؟
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تواصل – وكالات:

الاهتمام بالتغذية خلال فترة تناول مضاد حيوي أمر شديد الأهمية، فكلما كان جسمك قوياً كلما ساعد ذلك الدواء على تحقيق النتيجة المرجوّة منه. لكن الأمر لا يقتصر فقط على ما تأكل، وإنما على الأطعمة التي عليك تجنّبها أيضاً خلال فترة تناول الدواء.

البروبيوتك.

تأتي الأطعمة التي تحتوي على البكتريا الصديقة (البروبيوتك) على رأس قائمة الطعام التي عليك الاهتمام بها في هذه المرحلة، لأن المضاد الحيوي يقتل كلاً من البكتريا الضارة والصديقة الموجودة في الجسم، ما يُضعف المناعة، لذلك عليك تعزيز البكتريا الصديقة بأكل المزيد منها.

ويعتبر اللبن (الزبادي) والرايب من أفضل مصادر البروبيوتك، وشوربة الميزو، والأرضي شوكي (الخرشوف).

فيتامين “ك”.

يقوم الجسم عادة بإنتاج فيتامين “ك”، وتلعب البكتريا الصديقة دوراً في ذلك، لكن نظراً لأن المضاد الحيوي يقتل البكتريا الصديقة أيضاً أثناء محاربة الجراثيم ستحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “ك” خلال فترة تعاطي الدواء. يوجد الفيتامين في الخضروات الورقية مثل: السبانخ والبروكلي والخس والتين واللحوم والأجبان ومنتجات فول الصويا.

التوازن الغذائي.

تناول طعاماً صحياً متوازنا لتسريع الشفاء. واحرص على تنوع الطعام ما بين الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة واللحوم.

تجنّب المقالي والوجبات السريعة.

زيوت القلي وخاصة التي تستخدم في المطاعم من مسببات الالتهابات، وهو ما تتناول المضاد الحيوي لمحاربته. كذلك تفتقد الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرغر إلى تنوع المغذيات، كما أنها تعتمد على أطعمة مجمدة أو محفوظة، أي أنها تفقد جزءاً من مغذياتها مقارنة بالطعام الطازج.

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