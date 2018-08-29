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جدة.. «بصمة الدوام» تُشعل أزمة بين الأطباء و«الصحة»

جدة.. «بصمة الدوام» تُشعل أزمة بين الأطباء و«الصحة»
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تواصل – جدة:

شهدت مديرية الشؤون الصحية في جدة، جدالا واسعا بين عدد من الأطباء ومسؤولي القطاع الصحي بالمدينة، بسبب التعميم الجديد الذي أصدرته الصحة والذي يلزم الأطباء بتطبيق البصمة في الدوام اعتبارا من اليوم الأول في العام الهجري الجديد.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بأنه “خطاب تحذيري” بعثه أطباء ومستشارون في أحد المستشفيات إلى مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور مشعل السيالي عبر منصات التواصل الاجتماعي ، أثار حالة من الصدام والخصام بين المديرية والباعثين الذين فضلوا حجب أسمائهم في الخطاب خشية العقاب والمساءلة القانونية.

الخطاب الذي وصفه متابعون بـ «الملغوم» ونشرته منصات اجتماعية على الشبكة الإلكترونية، طالب صحة جدة بعدم تطبيق نظام بصمة الدوام إلا مصحوبا بتنفيذ 10 شروط تضمن حقوقهم الوظيفية.

وأكد الأطباء في خطابهم المتداول، أنه لن يتم قبول الحالات التي تدخل بنظام الدخول الإجباري، وعدم قبول أي عمل خارج الوصف الوظيفي، والرفع بكل النواقص الرئيسية من تحاليل وكشوفات للوزارة مباشرة بغرض وضعها في الصورة الحقيقية لما يحدث في المستشفى، وأنه لا صمت بعد اليوم.

غير أن المتحدث باسم صحة جدة عبدالله الغامدي، اعتبر أن الخطاب المتداول مجرد «جعجعة» ومخالفا للمصلحة العامة وهدد بتطبيق الأنظمة على الأطباء والاستشاريين الذين أصدروا الخطاب.

ووفقا لـ«عكاظ»، فقد أكد “الغامدي” أن الخطاب المتداول في المنصات لم يقدم رسميا إلى الصحة، ولا أحد يعلم من يقف خلفه. وأضاف، أن تعميما صدر من مدير الشؤون الصحية في جدة إلى مساعديه ومديري المستشفيات تضمن «ضرورة العمل بموجب نظام البصمة في الحضور والانصراف، والاعتماد على النظام في معالجة الغياب والتأخير اعتباراً من 1/‏1/‏1440 بجميع المواقع وذلك لتوحيد السياسات والإجراءات وتوافقاً مع التحول الإلكتروني لتجويد وضبط العمل بما يتوافق مع ما تشهده الوزارة من تقدم في أنظمتها الإلكترونية، ومنها تطبيق نظام البصمة لتسجيل الحضور والانصراف وتوظيف التقنية لتحقيق مستوى أفضل في الأداء».

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