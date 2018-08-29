المدينة.. نجاح 7 عمليات تشوه خلقي بالفكين بالمستشفى العام

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

عتق رقبة المعلم «سويد العصيمي» بعد جمع 55 مليون ريال

عتق رقبة المعلم «سويد العصيمي» بعد جمع 55 مليون ريال

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

المدينة.. نجاح 7 عمليات تشوه خلقي بالفكين بالمستشفى العام

المدينة.. نجاح 7 عمليات تشوه خلقي بالفكين بالمستشفى العام
0

تواصل – المدينة المنورة:

نجح فريق طبي تم تشكيله في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة في إجراء 7 عمليات تشوه خلقي في الفكين، وذكر استشاري جراحة الوجه والفكين سعيد البلوي أن أحد المرضى حضر إلى القسم محولاً من أحد المستشفيات وهو يعاني من تقدم حاد بالفك السفلي مما سبب له تشوه بمظهر الوجه وهو ما انعكس سلباً على حالته النفسية.

وبعد التنسيق مع مستشفى أحد تم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة كإجراء أولي، بعد ذلك تم عمل إجراء جراحي على نموذج تم عمله في معمل طب وجراحة الأسنان بالمستشفى قبل البدء بالعملية فعلياً وبعد الانتهاء من كافة الفحوصات اللازمة تم إجراء العملية للمريض وهي عبارة عن تقديم الفك العلوي بمقدار 2 ملم، وإرجاع الفك السفلي بمقدار 4 ملم مع التدوير إلى جهة اليسار لإصلاح خط المنتصف تكللت بالنجاح.

وتعد هذه العملية السابعة من نوعها بعد إجراء ست عمليات في الفترة الماضية لأربع سيدات عانين من هذه المشكلة جميعها تكللت بالنجاح مع العلم بأن هذا الإجراء يحتاج مهارة عالية ودقيقة وخبرة طويلة في جراحة الوجه والفكين التقويمية والبرامج المعقدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هيئة البيئة» ترصد 6 مسالخ مخالفة في المدينة المنورة (صور)

«هيئة البيئة» ترصد 6 مسالخ مخالفة في المدينة المنورة (صور)

مواطن يتهم مستشفى حكوميًّا بجازان بالتسبب في وفاة ابنه.. و«الصحة» توضح

مواطن يتهم مستشفى حكوميًّا بجازان بالتسبب في وفاة ابنه.. و«الصحة» توضح

وصول أكثر من 148 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصول أكثر من 148 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الحجاج يتوافدون إلى المدينة قبل مغادرة المملكة

الحجاج يتوافدون إلى المدينة قبل مغادرة المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد
للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>