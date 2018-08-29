المدينة.. نجاح 7 عمليات تشوه خلقي بالفكين بالمستشفى العام

تواصل – المدينة المنورة:

نجح فريق طبي تم تشكيله في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة في إجراء 7 عمليات تشوه خلقي في الفكين، وذكر استشاري جراحة الوجه والفكين سعيد البلوي أن أحد المرضى حضر إلى القسم محولاً من أحد المستشفيات وهو يعاني من تقدم حاد بالفك السفلي مما سبب له تشوه بمظهر الوجه وهو ما انعكس سلباً على حالته النفسية.

وبعد التنسيق مع مستشفى أحد تم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة كإجراء أولي، بعد ذلك تم عمل إجراء جراحي على نموذج تم عمله في معمل طب وجراحة الأسنان بالمستشفى قبل البدء بالعملية فعلياً وبعد الانتهاء من كافة الفحوصات اللازمة تم إجراء العملية للمريض وهي عبارة عن تقديم الفك العلوي بمقدار 2 ملم، وإرجاع الفك السفلي بمقدار 4 ملم مع التدوير إلى جهة اليسار لإصلاح خط المنتصف تكللت بالنجاح.

وتعد هذه العملية السابعة من نوعها بعد إجراء ست عمليات في الفترة الماضية لأربع سيدات عانين من هذه المشكلة جميعها تكللت بالنجاح مع العلم بأن هذا الإجراء يحتاج مهارة عالية ودقيقة وخبرة طويلة في جراحة الوجه والفكين التقويمية والبرامج المعقدة.