«سي إن إن»: البحرية الأمريكية تضبط قارباً محملاً بالأسلحة في خليج عدن

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، تمكن قوات البحرية الأمريكية من ضبط قارب محمل بالأسلحة في خليج عدن.

وأكدت “البنتاجون”مصادرة مئات الأسلحة الخفيفة من على متن قارب في خليج عدن، لافتة إلى أن العملية نفذها طاقم المدمرة “يو اس اس جيسون دونهام”.

وأشارت إلى أن وجهة القارب لم تكن واضحة، لكن تم ضبطه في منطقة شهدت سابقا عمليات تهريب أسلحة لميليشيات الحوثي.

خليج عدن يقع في المحيط الهندي بين الساحل الجنوبي للجزيرة العربية-اليمن تحديداً- والصومال في القارة الإفريقية.