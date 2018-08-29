«جامعة المؤسس» تستحدث ماجستير في «الأسنان».. تفاصيل الاجتماع كاملة

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تواصل – متابعات:

وافق مجلس جامعة الملك عبدالعزيز، على استحداث برنامج ماجستير في تخصص «علوم استعاضة الفم والوجه والفكين» بكلية طب الأسنان، ومنح الدرجة العلمية لطلبة الدراسات العليا المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، وتغيير مسمى «قسم الصيدلة السريرية» إلى مسمى قسم «الممارسة الصيدلية» بكلية الصيدلة.

ووافق المجلس خلال جلسته الأولى للعام الجامعي 1440/1439 اليوم (الأربعاء) برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، على اعتماد الخطط الدراسية لمرحلة البكالوريوس لعدد من الأقسام بكلية الأعمال برابغ، ووافق على مشروع الخطط الدراسية المستحدثة لمرحلة البكالوريوس لعدد من الأقسام بكلية علوم التأهيل الطبي، بحسب “عكاظ”.

وأحاط المجلس بالمواضيع التي تم رفعها إلى وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة للموافقة عليها نيابة عن مجلس الجامعة خلال العطلة الصيفية للعام الجامعي 1439/1438 ،فيما وافق المجلس على الحساب الختامي والقوائم المالية لصندوق الطلاب للعام المالي 1439/1438.

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