طقس الخميس.. توقعات بأمطار رعدية وغبار على 7 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، الخميس، على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار تقرير الأرصاد، إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة وجازان.

وترتفع الرطوبة النسبية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة خاصةً خلال الليل وساعات الصباح الباكر.