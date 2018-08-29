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الرياض.. «مكافحة التبغ» تضبط 5 مخالفات بحي النسيم

الرياض.. «مكافحة التبغ» تضبط 5 مخالفات بحي النسيم
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض “32” جولة تفتيشية، في شرق الرياض، وذلك في إطار جولاتها المستمرة.

وأوضحت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ضبط، خمس منشآت تجارية  مخالفة “سوبر ماركت ومحلات ولوازم رحلات” في حي النسيم.

وأضافت اللجنة أن المخالفات تمثلت في مخالفات بيع تبغ لا تحمل بيانات تحذيرية، حيث تمت مصادرتها واتلاف كامل المضبوطات.

يشار إلى أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخرا تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع “كونه يعـد إعلان بطريقة مباشرة” أو لمن هم أقل من 18 سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.

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