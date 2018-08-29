«الأرصاد» تنبه: سحب رعدية ممطرة وغبار على جازان وعسير

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن عبر حسابها على تويتر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ جازان وعسير.

وقالت الهيئة إن منطقة جازان تشهد استمرار وجود السُّحب الرعدية الممطرة، وتُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل هروب وفيفا وصبيا وجازان، والأجزاء المجاورة، وتبدأ في تمام الساعة الـ23.55 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.

وحول حالة الطقس في منطقة عسير وصفت الهيئة الحالة بأنها تشهد حالة مماثلة من استمرار السحب الرعدية الممطرة، وتُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل أبها وخميس مشيط والسودة ومحايل والأجزاء المجاورة، وتبدأ في تمام الساعة الـ23.55 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس.