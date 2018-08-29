وثق حادثه بنفسه.. مواطن انشغل بالجوال فاصطدم بمركبة متوقفة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق قائد مركبة على إحدى الطرق السريعة بجدة تعرّضه لحادث مروري نتج عنه اصطدام مقدمة مركبته بأخرى توقفت فجأة أمامه، ما أسفر عن أضرار كبيرة لحقت بھیكل السیارة.

ولم يسفر الحادث المروري عن أي إصابات، حیث قال قائد السیارة- الذي كان منشغلا بالنظر في جواله عن الطريق- إن حزام الأمان أنقذه من إصابة بلیغة.

وأظھر مقطع فیديو متداول لحظة اصطدام المركبة وتوقفھا بعد تضرّر ھیكلھا الأمامي، حیث عبّر قائدھا – في رسالة منسوبة له – عن مفاجأته بالحادث قائلا: “ما حسیت بشيء إلا في آخر لحظة؛ كأنني كنت في مكان آخر”.