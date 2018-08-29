تحوي مجوهرات ومبلغاً مالياً.. أمن طرق تبوك يعيد حقيبة لحاجة في زمن قياسي

تواصل – فريق التحرير:

أعادت الأجهزة الأمنية، ممثلة في القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، حقيبة نسائية لحاجة تحتوي على مجوهرات نسيتها في إحدى محطات الوقود الواقعة على طريق تبوك – الجوف؛ وذلك في زمن قياسي من وقت البلاغ.

وكانت الأجهزة الأمنية، ممثلة في القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، كثفت خلال الساعات الماضية جهود البحث عن مفقودات على طريق تبوك – الجوف، في تجاوب لافت مع بلاغ مقدم من إحدى الحاجات مضمونه أنها نسيت حقيبة نسائية صغيرة في إحدى المحطات الواقعة على الطريق تحتوي على مجوهرات ومبلغ مالي.

وعلى الفور، تمكنت دوريات أمن الطرق من العثور على الشنطة، وكانت تحتوي على خمسة خواتم ذهب، ومبلغ مالي يقدر بنحو 95 ألف دينار عراقي، وتم تسليمها للحاجة.