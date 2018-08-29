تحوي مجوهرات ومبلغاً مالياً.. أمن طرق تبوك يعيد حقيبة لحاجة في زمن قياسي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

عتق رقبة المعلم «سويد العصيمي» بعد جمع 55 مليون ريال

عتق رقبة المعلم «سويد العصيمي» بعد جمع 55 مليون ريال

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

تحوي مجوهرات ومبلغاً مالياً.. أمن طرق تبوك يعيد حقيبة لحاجة في زمن قياسي

تحوي مجوهرات ومبلغاً مالياً.. أمن طرق تبوك يعيد حقيبة لحاجة في زمن قياسي
0

تواصل – فريق التحرير:

أعادت الأجهزة الأمنية، ممثلة في القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، حقيبة نسائية لحاجة تحتوي على مجوهرات نسيتها في إحدى محطات الوقود الواقعة على طريق تبوك – الجوف؛ وذلك في زمن قياسي من وقت البلاغ.

وكانت الأجهزة الأمنية، ممثلة في القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، كثفت خلال الساعات الماضية جهود البحث عن مفقودات على طريق تبوك – الجوف، في تجاوب لافت مع بلاغ مقدم من إحدى الحاجات مضمونه أنها نسيت حقيبة نسائية صغيرة في إحدى المحطات الواقعة على الطريق تحتوي على مجوهرات ومبلغ مالي.

وعلى الفور، تمكنت دوريات أمن الطرق من العثور على الشنطة، وكانت تحتوي على خمسة خواتم ذهب، ومبلغ مالي يقدر بنحو 95 ألف دينار عراقي، وتم تسليمها للحاجة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أمن الطرق»: 396 ألف مخالف في الحج وإعادة 168 ألف مركبة

«أمن الطرق»: 396 ألف مخالف في الحج وإعادة 168 ألف مركبة

أمير تبوك يتابع المرحلة الأخيرة لتوديع الحجاج عبر منفذ «حالة عمار»

أمير تبوك يتابع المرحلة الأخيرة لتوديع الحجاج عبر منفذ «حالة عمار»

«أمن الطرق» يحذر السائقين من تقلبات مناخية بمنطقة مكة

«أمن الطرق» يحذر السائقين من تقلبات مناخية بمنطقة مكة

شاهد.. أمن الطرق يحكم جميع مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

شاهد.. أمن الطرق يحكم جميع مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد
للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>