«البنتاجون»: تنسيق دائم مع السعودية والإمارات لحماية المدنيين باليمن

تواصل – وكالات:

أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” لشؤون القيادة الوسطى “سنتكوم”، الليفتانت كوماندر ريبيكا ريباريتش، أمس الأربعاء عدم إجراء أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة العسكرية حيال دعم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وبحسب قناة “الحرة”، لفتت ريباريتش إلى أن الولايات المتحدة تنسق منذ أعوام عدة مع السعودية ودولة الإمارات حول سُبل منع احتمالات تعرُّض مدنيين داخل اليمن لأي إصابات حربية.

وشددت “المتحدثة” على أن المتمردين الحوثيين هم الذين يطلقون الصواريخ والقذائف العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان داخل الأراضي السعودية.

وقالت ريباريتش: “إن القوات المسلحة السعودية والإماراتية، وخصوصاً أفراد قوات سلاح الجو الذين يقومون بمهمات صعبة في بيئة خطيرة، أثبتوا أنهم يتمتعون بتدريبات جيدة، وهم حريصون على تفادي حصول أي أخطاء”.