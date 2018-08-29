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بالفيديو.. مداهمة مصنع خمور يديره رجل وامرأة في الرياض

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تواصل – الرياض:

داهمت الدوريات السرية التابعة لدوريات الأمن لشرطة الرياض، مصنعاً للخمور يديره رجل وامرأة مخالفان لنظامي الإقامة والعمل في حي المربع.

ونشر حساب “السناب الأمني” مقطع فیديو يُوثق عملیة المداھمة للمصنع، حیث طوقت دوريات الأمن السرية موقع المصنع، حیث تم القبض على الشاب والفتاة.

وأظھر المقطع التجھیز المتكامل داخل المصنع لتصنيع الخمور، حيث اشتمل على غرف مجھزة تقوم بتصنیع الخمور وتعبئتھا في برامیل جاھزة للتوزيع.

كما عمد الجناة المسؤولون عن إدارة المصنع إلى وضع أبخرة ذات روائح للتغطیة على رائحة الخمور المصنعة والحيلولة دون افتضاح أمرهم.

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