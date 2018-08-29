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واشنطن تتوعد «الأسد» وحلفاءه حال استخدام الكيماوي في سوريا

واشنطن تتوعد «الأسد» وحلفاءه حال استخدام الكيماوي في سوريا
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تواصل – وكالات:

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية بشار الأسد وحلفاءه بعقوبات وخيمة في حال استخدام السلاح الكيماوي في إدلب أو في أي مكان آخر في سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد أبلغ نظيره الروسي فاليري غيراسيموف بأنه ستكون هناك “عواقب” لو استخدمت دمشق السلاح الكيميائي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحفي لها إن “دانفورد تحدث مع نظيره الروسي، وأكد بوضوح أن حكومة الولايات المتحدة وشركاءها سيردون بسرعة وبشكل مناسب على أي حالة مؤكدة لاستخدام السلاح الكيميائي في إدلب أو بأي مكان آخر في سوريا”.

وأضافت أن الولايات المتحدة تدعو روسيا لمنع دمشق من استخدام السلاح الكيميائي، فيما لم توضح ناورت متى جرى الحديث بين دانفورد وغيراسيموف.

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