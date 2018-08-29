إصابة 8 فلسطينيين واعتقال آخرين في مواجهات مع الاحتلال بالقدس (صور)

تواصل – وكالات:

شهدت القدس الشرقية، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين الشباب الفلسطيني الغاضب وشرطة الاحتلال الصهيوني، أسفرت عن إصابة 8 فلسطينيين واعتقال 4 آخرين، بعد هدم منشأة تجارية في القدس الشرقية.

وهدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، مطبعة، في حي سلوان في القدس الشرقية، بداعي البناء غير المرخص.

وقال عاطف سمري، شقيق صاحب المطبعة، إن موظفي البلدية الإسرائيلية هدموا المطبعة المقامة منذ 10 سنوات بمساحة 30 متراً مربعاً.

وأضاف:” البلدية الإسرائيلية لا تمنح التراخيص للفلسطينيين في القدس الشرقية إلا نادراً، وهي تستخدم الهدم كوسيلة لإجبار السكان على الرحيل من المدينة”.

وأشار سمرين إلى أن مواجهات اندلعت بين السكان المحليين وقوات الشرطة الإسرائيلية؛ وفقاً لـ”الأناضول”.

وقال:” بجانب موقع الهدم هناك مركز طبي، وقد أصيبت عدد من النساء الحوامل في اعتداء الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في المكان”.

وأضاف سمرين:” استخدمت عناصر الشرطة الإسرائيلية العنف ضد الفلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب دون تفريق بين نساء وأطفال وكبار سن وأطلقت قنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه الفلسطينيين بما في ذلك سيارة إسعاف تواجدت في المنطقة”.