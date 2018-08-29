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«تداول»: إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 4 مليارات ريال

«تداول»: إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 4 مليارات ريال
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439) الموافق (27/12/2017) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات ريال، التالي تفاصيلها:

  1. زيادة في إصدار رقم 5-07-2018 (رمز تداول:5268) بقيمة 2.250.000.000 ريال ليصل إلى 4.350.000.000 ريال.
  2. زيادة في إصدار رقم 7-07-2018 (رمز تداول:5269) بقيمة 500.000.000 ريال ليصل إلى 1.462.000.000 ريال.
  3. زيادة في إصدار رقم 10-07-2018 (رمز تداول:5270) بقيمة 1.250.000.000 ريال ليصل إلى 1.653.000.000 ريال.

 على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس 19/12/1439هـ الموافق 30/08/2018.

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