عسير.. بلاغ مواطن يغلق مطعماً شهيراً في أبها (صور)

تواصل – عسير:

تفاعلت أمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، مع بلاغ مواطن ووجهت فرق الرقابة الصحية للوقوف على حالة مطعم شهير في أبها.

وباشرت فرق الرقابة الصحية بأمانة عسير بلاغ المواطن وأغلقت المطعم المتواجد على طريق الطائف لتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ المواد الأولية، ووجود مواد غذائية محضرة من اليوم السابق.

يأتي ذلك فيما تواصل الفرق الرقابية الصحية بالأمانة جولاتها على المطاعم والمطابخ للتأكد من توفر اشتراطات السلامة الصحية وفق المعايير؛ وذلك حفاظاً منها على سلامة ما يُقدم للمواطن والحد من انتشار الأوبئة الغذائية التي تشكل خطراً على الصحة العامة.