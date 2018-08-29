عسير.. بلاغ مواطن يغلق مطعماً شهيراً في أبها (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

عتق رقبة المعلم «سويد العصيمي» بعد جمع 55 مليون ريال

عتق رقبة المعلم «سويد العصيمي» بعد جمع 55 مليون ريال

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

عسير.. بلاغ مواطن يغلق مطعماً شهيراً في أبها (صور)

عسير.. بلاغ مواطن يغلق مطعماً شهيراً في أبها (صور)
0

 

 

تواصل – عسير:

تفاعلت أمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، مع بلاغ مواطن ووجهت فرق الرقابة الصحية للوقوف على حالة مطعم شهير في أبها.

وباشرت فرق الرقابة الصحية بأمانة عسير بلاغ المواطن وأغلقت المطعم المتواجد على طريق الطائف لتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ المواد الأولية، ووجود مواد غذائية محضرة من اليوم السابق.

يأتي ذلك فيما تواصل الفرق الرقابية الصحية بالأمانة جولاتها على المطاعم والمطابخ للتأكد من توفر اشتراطات السلامة الصحية وفق المعايير؛ وذلك حفاظاً منها على سلامة ما يُقدم للمواطن والحد من انتشار الأوبئة الغذائية التي تشكل خطراً على الصحة العامة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصر.. السجن المشدد لـ4 متهمين سرقوا مواطناً سعودياً تحت تهديد السلاح

مصر.. السجن المشدد لـ4 متهمين سرقوا مواطناً سعودياً تحت تهديد السلاح

مواطن يتهم مستشفى حكوميًّا بجازان بالتسبب في وفاة ابنه.. و«الصحة» توضح

مواطن يتهم مستشفى حكوميًّا بجازان بالتسبب في وفاة ابنه.. و«الصحة» توضح

عسير.. مصادرة 7 آلاف كجم أغذية فاسدة وإغلاق 300 محل في العيد

عسير.. مصادرة 7 آلاف كجم أغذية فاسدة وإغلاق 300 محل في العيد

ملثمان ينفذان عملية سطو مسلح على مطعم شهير بالرياض (فيديو)

ملثمان ينفذان عملية سطو مسلح على مطعم شهير بالرياض (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد
للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>