يتسبب في وفاة 7 ملايين سنوياً.. احذروا «القاتل غير المرئي»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

يتسبب في وفاة 7 ملايين سنوياً.. احذروا «القاتل غير المرئي»

يتسبب في وفاة 7 ملايين سنوياً.. احذروا «القاتل غير المرئي»
0

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة علمیة حديثة إلى أن التعرض المزمن للھواء الملوث يمكن أن يسبب ضرراً للقدرات العقلیة والمعرفیة. ويعتقد الباحثون أن التأثیر السلبي يزداد مع التقدم في العمر، ويكون التأثیر أسوأ في الرجال الأقل تعلیماً.

وعلى مدى أربع سنوات، رصدت الدراسة الأمريكیة الصینیة المھارات الحسابیة والكلامیة لنحو 20 ألف شخص في الصین. وأوضح الباحثون أن النتائج مھمة على المستوى العالمي أيضاً؛ إذ إن أكثر من 80 بالمائة من سكان المدن في العالم يستنشقون مستويات غیر آمنة من الھواء الملوث.

واستندت الدراسة، التي أجراھا باحثون في جامعة “بیكنغ” الصینیة وجامعة “يال” الأمريكیة، إلى قیاسات ثاني أكسید الكبريت وثاني أكسید النیتروجین والجسیمات التي يقل قطرھا عن 10 میكرومترات في الأماكن التي يعیش بھا المشاركون في الدراسة.

ولم تشر الدراسة إلى النسبة التي يساھم بھا كل من ھذه الملوثات الثلاثة في ھذه الأضرار. ويتسبب تلوث الھواء، الذي يوصف بأنه “قاتل غیر مرئي”، في نحو سبعة ملايین حالة وفاة مبكرة سنوياً في جمیع أنحاء العالم؛ وفقاً لمنظمة الصحة العالمیة.

وقالت الدراسة التي نشرت في دورية الأكاديمیة الوطنیة للعلوم: “نحن نقدم دلیلاً على أن تأثیر تلوث الھواء على الاختبارات الكلامیة يصبح أكثر وضوحاً مع تقدم الناس في العمر، خاصة بالنسبة للرجال والأقل تعلیماً”.

وتشیر الدراسة إلى أن التلوث يزيد أيضاً من مخاطر الأمراض التنكسیة مثل مرض الزھايمر وأشكال أخرى من الخرف. وقال شى تشن، أحد معدي الدراسة ومن كلیة “يیل” للصحة العامة، وفقاً لصحیفة “جارديان”، إن التعرض لمستويات عالیة من الھواء الملوث يمكن أن يقلل مستوى إدراك أي شخص لمدة عام، وھو أمر جديد جداً.

وفي الدراسة، أجرى الباحثون اختبارات لأشخاص من الجنسین في عمر 10 سنوات أو أكثر خلال الفترة بین عامي 2010 و2014، من خلال طرح 24 سؤالاً موحداً في الرياضیات و34 سؤالاً للتعرف على كلمات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصحة العالمية» تحذر: الإفراط في ألعاب الفيديو «اضطراب نفسي»

«الصحة العالمية» تحذر: الإفراط في ألعاب الفيديو «اضطراب نفسي»

الحوثيون يرفضون السماح لـ«الصحة العالمية» بتطعيم الأطفال ضد الكوليرا

الحوثيون يرفضون السماح لـ«الصحة العالمية» بتطعيم الأطفال ضد الكوليرا

منظمة الصحة العالمية تعتمد «الدرعية» و«جلاجل» مدينتين صحيتين

منظمة الصحة العالمية تعتمد «الدرعية» و«جلاجل» مدينتين صحيتين

علاج يقلل من خطر الإصابة بأزمات القلب والسكتة الدماغية (دراسة)

علاج يقلل من خطر الإصابة بأزمات القلب والسكتة الدماغية (دراسة)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد
للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>