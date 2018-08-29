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حدث بالفعل.. سوداني يقاضي «الكلاب المفترسة» في الكويت

حدث بالفعل.. سوداني يقاضي «الكلاب المفترسة» في الكويت
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تواصل – وكالات:

أطعم سوداني قططاً شاردة… فھجمت علیه كلاب مفترسة قرب جاخور كفیله في منطقة الھجن وأصیب بعضة، فسجل قضیة تم تصنیفھا إصابة بالخطأ وجار إخطار الجھات المختصة بالتعامل مع الكلاب الضالة.

راعي الأغنام السوداني، الذي كان يقوم بمھام عمله في جاخور كفیله في منطقة الھجن، عمد إلى إطعام عدد من القطط الشاردة، لكنه فوجئ بكلاب ضالة ومفترسة تھجم علیه. ولم تنفع محاولته في الھرب؛ إذ تمكن أحدھا من عضه قبل أن يتخلّص منه ويحتمي داخل الجاخور.

الراعي قصد مستشفى العدان، وبعد تلقیه العلاج، حصل على تقرير طبي، وقصد مخفر منطقة الأحمدي وروى لرجال الأمن واقعة التھجم علیه من قبل الكلاب المفترسة أثناء إطعام القطط، وعلى الفور سجل الأمنیون قضیة إصابة بالخطأ وقاموا بمخاطبة الجھات المختصة والمنوط بھا مھمة التعامل مع الكلاب الضالة والمفترسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال فرق مختصة لاصطیاد تلك الكلاب التي تھدد سلامة المواطنین والمقیمین روّاد جواخیر الھجن.

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