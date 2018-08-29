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عزل راكب مصري قادم من السعودية بمطار القاهرة

عزل راكب مصري قادم من السعودية بمطار القاهرة
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تواصل – متابعات:

قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاھرة الدولي، الیوم الأربعاء، عزل راكب مصري للاشتباه في إصابته بفیروس “كورونا”، لدى عودته من السعودية، وتم تحويلھا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبیة اللازمة.

وأثناء إنھاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة، اشتبھت طبیبة الحجر الصحي في راكب مصري “52 عاماً”، لظھور أعراض الفیروس علیه من سعال وارتفاع حرارة الجسم واحتقان.

وأُبلغ مدير الحجر الصحي، الذي قرر عزل الراكب بمستشفى حمیات العباسیة، وعمل التحالیل اللازمة للتأكد من خلو العينة من الفیروس، وتم نقله بسیارة إسعاف المطار إلى مستشفى حمیات العباسیة.

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