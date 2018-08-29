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اختيار 11 رئیساً تنفیذیاً عالمیاً لعضویة مجلس مبادرة «مستقبل الاستثمار»

اختيار 11 رئیساً تنفیذیاً عالمیاً لعضویة مجلس مبادرة «مستقبل الاستثمار»
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تواصل – الرياض:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الیوم الأربعاء، تشكیل المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، الذي يضم 11 رئیساً تنفیذياً من مختلف دول العالم وذوي تأثیر كبیر في قطاع التقنیة والمال والأعمال، الذين يساھمون في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.

ومن المقرر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018م، حیث ستركز على الاستفادة من الاستثمارات لخلق الفرص والقطاعات الجديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يساھم تنوع خبرات أعضاء المجلس الاستشاري في تعزيز مكانة مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م كمنصة رائدة وفريدة من نوعھا عالمیاً، إضافة إلى استكشاف فرص النمو الجديدة. ويقوم المجلس الاستشاري بصورة منتظمة بتقديم الإرشادات الاستراتیجیة اللازمة لمختلف جوانب المبادرة، كما سیعمل على تعزيز الفرص المستقبلیة المطروحة على مجموعة القادة العالمیین الذين سیحضرون المبادرة.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار منصة دولیة رائدة في مجال الاستثمار لتشجیع التواصل العالمي بین المستثمرين والمبتكرين والقادة الذين يتمتعون بالقدرة على رسم وتشكیل مستقبل الاستثمار العالمي، كما تھدف المبادرة إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكین الابتكار وتفعیل التقنیات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمیة.

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