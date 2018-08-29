عتق رقبة المعلم «سويد العصيمي» بعد جمع 55 مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

قال مغردون على “تويتر” إن عائلة المعلم سويد العصيمي، تمكنت من جمع مبلغ كبير مطلوب دية للعفو عنه.

وكان المعلم العصيمي قد تورط في مقتل الشاب عبدالله درع الشيباني، وقضى 10 أعوام في السجن، وحكم عليه بالقصاص، قبل أن يتوصل وسطاء مع أهل الدم لدفع دية قيمتها 55 مليون ريال مقابل العفو عن المعلم.

وقام أهل الجاني بفتح حساب مصرفي لجمع تبرعات واستكمال المبلغ، وخلال شهر واحد من 29/7/2018 وحتى 29/8/2018، تم جمع المبلغ كاملاً 55 مليون ريال.

وقال الإعلامي عبدالعزيز العصيمي: “الحمد لله على التمام، الحمد لله على إكمال مبلغ الـ 55 مليون ريال من أجل تفريج كربة بن العم سويد العصيمي.. كل من وقف ودعم الله يكتب له الأجر ويجزى خير الجزاء”.