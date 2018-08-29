«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

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تواصل – فريق التحرير:

نفت غرفة جدة، اليوم الأربعاء، ما نسب إليها عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن بدء مشروع توظيف النساء في خدمة إيقاف مركبات مرتادي المطاعم.

وقال أمين عام غرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان: إن ما يتم تداوله عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن إطلاق هذه الخدمة غير صحيح ولم تتبناه الغرفة ولا لجانها على الاطلاق.

وكشف أمين عام الغرفة بأن مشاريع الغرفة لا يتم التصريح عنها إلا من خلال قنوات الغرفة الرسمية الثابتة أو من الاشخاص المصرح لهم فقط.

وأضاف بن إبراهيم أن ما تناقلته وسائل التواصل أو بعض الصحف استناداً على أحد المستثمرين في قطاع المطاعم هو تصريح شخصي لا يمثل الغرفة و يخالف أنظمتها ولوائح اللجان المنبثقة منها.

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