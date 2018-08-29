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وظائف شاغرة للنساء بجامعة الحدود الشمالية.. الشروط والتفاصيل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب عن توفر عدد من وظائف صندوق الطالب برواتب مقطوعة للنساء بمسمى (مشرفة حضانة أطفال)، واشترط العمادة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على شهادة بكالوريوس رياض أطفال أو تربية خاصة، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- أن تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس رياض أطفال أو تربية خاصة.
3- أن يكون لها خبرة عمل في حضانة حكومية أو حضانة خاصة لا تقل عن سنة.
4- أن يكون عمرها من 25 إلى 35 سنة.
5- أن تتحلى بالصبر والقدرة على تحمل ضغوط العمل.
6- أن تكون متفانية وحريصة على ساعات العمل المطلوبة.
7- الأولوية للمتزوجات.
8- على المتقدمة إرفاق صورة شهادة البكالوريوس والخبرات السابقة والدورات إن وجدت.

وأشارت جامعة الحدود الشمالية إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي (هنا).

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