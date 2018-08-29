«كفى» تهنئ حكومة خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

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رفع رئيس مجلس إدارة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داوود الفايز أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الحالي بفضل الله ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وبارك الفايز لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية والشعب السعودي هذه الجهود الجبارة واصفاً إياها بـ (العظيمة) التي مكنت ملايين الحجاج من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل راحة وطمأنينة، مشيراً أن ذلك لم يكن لولا توفيق الله ثم وتكاتف ولاة أمر هذا الوطن المبارك والشعب السعودي العزيز.

وفي السياق نفسه، قدّم مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولوزير الداخلية ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة بمناسبة نجاح موسم حج 1439هـ، موضحاً أن رعاية الحرمين الشريفين والحرص على أن يتمكن ضيوف الرحمن من أداء هذه الشعيرة دون أي عقبات، قاد إلى هذا النجاح المبهر الذي بات مصدر إعجاب للعالم أجمع، فيما شكر الشيخ القطاعات العسكرية، والمدنية، والأهلية التي أسهمت بفضل الله وتوفيقه في أداء الحجاج مناسكهم بيسر واطمئنان وأمن.