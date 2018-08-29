«كفى» تهنئ حكومة خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«غرفة جدة» تكشف حقيقة توظيف النساء في خدمة «إيقاف المركبات»

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة العاشرة

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

«مدارس أهلية» تلزم الطلاب بشراء الزي من محلات معينة.. و«التعليم» تُحذر

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

القبض على أشهر مدعي علاج «التنسيم» وإحالته للنيابة بالطائف

«كفى» تهنئ حكومة خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

«كفى» تهنئ حكومة خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
0

تواصل – فريق التحرير:

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الأستاذ عبدالله بن داوود الفايز أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الحالي بفضل الله ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وبارك الفايز لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية والشعب السعودي هذه الجهود الجبارة واصفاً إياها بـ (العظيمة) التي مكنت ملايين الحجاج من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل راحة وطمأنينة، مشيراً أن ذلك لم يكن لولا توفيق الله ثم وتكاتف ولاة أمر هذا الوطن المبارك والشعب السعودي العزيز.

وفي السياق نفسه، قدّم مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولوزير الداخلية ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة بمناسبة نجاح موسم حج 1439هـ، موضحاً أن رعاية الحرمين الشريفين والحرص على أن يتمكن ضيوف الرحمن من أداء هذه الشعيرة دون أي عقبات، قاد إلى هذا النجاح المبهر الذي بات مصدر إعجاب للعالم أجمع، فيما شكر الشيخ القطاعات العسكرية، والمدنية، والأهلية التي أسهمت بفضل الله وتوفيقه في أداء الحجاج مناسكهم بيسر واطمئنان وأمن.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

في عيادات «كفى».. 85 متعافياً من الإدمان يؤدون مناسك الحج

في عيادات «كفى».. 85 متعافياً من الإدمان يؤدون مناسك الحج

الحكومة الألمانية توضح حقيقة اتصالها بكائنات فضائية أمام البرلمان

الحكومة الألمانية توضح حقيقة اتصالها بكائنات فضائية أمام البرلمان

مصادر: منح المراقب المالي سلطة الاطلاع على معاملات الجهات الحكومية

مصادر: منح المراقب المالي سلطة الاطلاع على معاملات الجهات الحكومية

4 دول تدعو لإعادة حقول النفط إلى حكومة «الوفاق» الليبية

4 دول تدعو لإعادة حقول النفط إلى حكومة «الوفاق» الليبية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد
للأسف.. عيدك… الأخير!!!
تدوينات حرة

للأسف.. عيدك… الأخير!!!

المزيد
انضمّ لركب الهاجرين!
مقالات

انضمّ لركب الهاجرين!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>